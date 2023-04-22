Захарова попросила главу немецкого МО Писториуса помнить свои слова об ударах по России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала руководителя германского МО Бориса Писториуса не забывать о своем выпаде в адрес Москвы.
Ранее немецкий чиновник назвал «приемлемыми» атаки киевского режима по объектам, расположенным на территории российского государства. Захарова, комментируя это высказывание в своем Telegram-канале, попросила Писториуса не забывать о сказанном.
«Все запомнили? "Ограниченные удары — приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню», — отметила она.
Ранее слова Писториуса также прокомментировал зампред СБ России Дмитрий Медведев. Российский политик призвал чиновника помнить историю.