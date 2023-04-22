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Захарова попросила главу немецкого МО Писториуса помнить свои слова об ударах по России

Политика
Захарова попросила главу немецкого МО Писториуса помнить свои слова об ударах по России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала руководителя германского МО Бориса Писториуса не забывать о своем выпаде в адрес Москвы.

Ранее немецкий чиновник назвал «приемлемыми» атаки киевского режима по объектам, расположенным на территории российского государства. Захарова, комментируя это высказывание в своем Telegram-канале, попросила Писториуса не забывать о сказанном.

«Все запомнили? "Ограниченные удары — приемлемая тактика". Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню», — отметила она.

Ранее слова Писториуса также прокомментировал зампред СБ России Дмитрий Медведев. Российский политик призвал чиновника помнить историю.

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