NYT: утечка секретных документов Пентагона началась в феврале 2022 года

Подозреваемый в утечке документов Пентагона Джек Тейшейра начал публиковать в Сети секретную информацию в феврале прошлого года, пишет The New York Times.
В публикации отмечается, что чат-группа в соцсети Discord, в которой военный делился секретными документами, насчитывала около 600 участников. Отмечается, что «слив» информации начался через несколько дней после начала российской СВО на Украине.
«У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников», — написал Тейшейра в чате.
Примечательно, что Агентство национальной безопасности США отказалось комментировать новые сведения об утечке.