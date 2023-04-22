The Epoch Times: Китай по примеру России стал скупать золото, готовясь к санкциям США

Власти Китая начали скупать золото и продавать американские гособлигации. Таким способом они, оглядываясь на Россию, готовятся к экономическому давлению со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет «ПолитРоссия», пересказывая материал The Epoch Times (ET).
Центробанк КНР с ноября 2022 года по март текущего года скупил около 120 тонн золота. Так, запас страны стал шестым по величине в мире. В то же время объемы инвестиций в госдолг США сократились до 859,4 млрд долларов.
Таким образом, Китай рассчитывает заранее подготовиться к возможному введению санкций, которые ранее были применены в адрес России. Это поддерживает политику Москвы, направленную на дедолларизацию.