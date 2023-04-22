Леонков рассказал, как ВС РФ могут парализовать работу системы Starlink на Украине

Российские средства радиоэлектронной борьбы могут воздействовать на терминалы спутникового интернета Starlink в зоне СВО, буквально выжигая электронику, рассказал аналитик Алексей Леонков.
Такое заявление эксперт сделал после появления статьи The Washington Post о секретном оружии ВС РФ, которое оставляет украинских националистов без связи.
Леонков отметил, что современные российские комплексы РЭБ способны определить параметры своей цели, после чего «задавить» ее усиленным сигналом.
«Если он воздействует более мощным сигналом с целью уничтожения электронной начинки, он создает внутри объекта за счет электромагнитного излучения множество коротких замыканий», — объяснил аналитик.
Как следствие, цепи питания и передачи данных в устройстве, попавшем под воздействие комплекса РЭБ, попросту разрушаются.
С начала СВО украинские войска используют в качестве основной системы связи спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX, которой владеет миллиардер Илон Маск.