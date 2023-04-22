Старовойт заявил о 20 «прилетах» во время утреннего обстрела Курской области

Украинская армия утром открыла огонь по Рыльскому району Курской области. Подробности сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram.
По словам чиновника, было зафиксировано более 20 «прилетов». В результате обстрела никто из местного населения не пострадал. Конкретных разрушений также не обнаружено, однако после украинской атаки оказались повреждены сети электроснабжения.
«Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка», — проинформировал Старовойт.
По словам руководителя региона, на месте работают экстренные службы Курской области. Восстановление электроэнергии начнется, как только это станет безопасно.