Пользователи Twitter удивились словам Зеленского об общих ценностях Украины и Канады

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киев и Оттава разделяют общие ценности и стоят на защите свободного мира. Однако пользователи Twitter не согласились со словами политика.
Один из комментаторов признался, что большинство канадцев хотели бы вернуть свои деньги, потраченные на помощь Киеву. Другой пользователь предположил, что вместо общих ценностей Зеленский говорил о коррупции.
«Поблагодари правительство... канадский народ тебя ненавидит, голодранец», — добавил третий пользователь соцсети.
Ранее Канада анонсировала очередной пакет помощи Украине. Оттава планирует закупить для Киева топливо на сумму 26 миллионов долларов.