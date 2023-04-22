Вице-президент Венесуэлы заявила, что санкции США нанесли стране ущерб на $232 млрд

Венесуэла потеряла 232 миллиарда долларов из-за санкционных ограничений со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделала исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.
Она приняла участие в семинаре «Народное единство для восстановления экономики Венесуэлы в условиях международной блокады». По словам Родригес, такой ущерб американские санкции нанесли ее стране за последние восемь лет. Она отметила, что в отдельные годы санкции лишали Венесуэлу 99% валютных поступлений.
«Начиная с 2015 года мы ежегодно теряем порядка 29 миллиардов долларов», — сообщила Родригес в прямом эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.
Вице-президент добавила, что сильнее всего по Венесуэле ударил запрет на экспорт нефти. Также крайне негативным образом на стране сказались санкции, введенные США в отношении государственной нефтегазовой компании PDVSA.