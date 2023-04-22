Вице-президент Венесуэлы заявила, что санкции США нанесли стране ущерб на $232 млрд

Она приняла участие в семинаре «Народное единство для восстановления экономики Венесуэлы в условиях международной блокады». По словам Родригес, такой ущерб американские санкции нанесли ее стране за последние восемь лет. Она отметила, что в отдельные годы санкции лишали Венесуэлу 99% валютных поступлений.