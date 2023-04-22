МЧС сообщило о крупном возгорании на складе в Краснодаре

Пожар произошел на складе, расположенном на улице Путевая в Краснодаре. О ЧП сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Первые подразделения спасателей выехали к месту пожара в 3:31 по московскому времени. К моменту их прибытия огонь успел распространиться на площади в 450 квадратных метров.
«На пожар подано пять стволов Delta, проводится разведка четырьмя звеньями газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.
В настоящий момент с огнем борются несколько десятков пожарных и 40 спасателей. Как отметил источник РИА Новости в экстренных службах, сведений о погибших и пострадавших не поступало.