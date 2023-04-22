Власти Камчатки объявили режим ЧС из-за извержения вулкана Шивелуч

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Усть-Камчатском районе Камчатки в связи с извержением вулкана Шивелуч. Такое заявление сделал глава муниципалитета Олег Бондаренко.
По его словам, решение о введении режима ЧС на территории региона комиссией было принято единогласно. Бондаренко сообщил, что в результате извержения вулкана от пеплопада пострадали сразу несколько населенных пунктов.
«Главный итог сегодняшней комиссии по чрезвычайным ситуациям — это введение на территории Усть-Камчатского муниципального района ЧС», — заявил он.
Бондаренко добавил, что режим чрезвычайной ситуации был введен в поселках Ключи и Козыревск, а также в селе Майское. Администрация региона составляет протокол заседания комиссии по ЧС и все требуемые документы.