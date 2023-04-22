Спортсмены из России вышли на открытие Игр в Венесуэле под национальным флагом

Россия принимает участие в Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которые проходят в Венесуэле. На церемонии открытия спортсмены из РФ вынесли национальный флаг.
На трибунах присутствовали министр спорта России Олег Матыцин и посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Оба сердечно приветствовали соотечественников. Знаменосцами стали боксер Иван Верясов и теннисистка Элизабет Абраамян.
Сборную России на АЛБА представят 48 спортсменов. На соревнованиях, которые пройдут в период с 21 по 29 апреля, будет семь различных дисциплин: бокс, пляжный волейбол, карате, настольный теннис, прыжки на батуте, тяжелая атлетика, художественная гимнастика. Главой российской делегации назначен замминистра спорта РФ Алексей Морозов.