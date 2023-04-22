Российский танк вынудил пехоту ВСУ спасаться бегством и бросить позиции

Украинские боевики были вынуждены в панике бежать с занятых позиций, когда к ним приблизился танк ВС России. Кадры столкновения показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На опубликованном ролике видно, как российская боевая машина едет по полю и приближается к неприятельским рубежам. На пути танка появляются украинские солдаты, однако вскоре они в ужасе бегут уже в противоположную сторону от техники.
«Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», — пишут военкоры.
Ранее газета The New York Times публиковала очередной анализ «слитых» документов Пентагона и разведданных США. Согласно ему, для возможного контрнаступления украинской армии не хватит западных танков и другого вооружения, которыми она уже располагает.