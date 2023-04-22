Жители Нижнего Тагила устроили потасовку после ДТП

Пятничным вечером в Нижнем Тагиле произошла автоавария, после которой вспыхнула драка. Участниками потасовки стали члены мужской компании на Lada Priora, передает местное издание «Е1».
Очевидец ДТП рассказал, что автомобилист отечественной машины «летел как ужаленный» и «пошел на обгон». В момент движения авто занесло, однако водитель чудом избежал аварии и не врезался в другой транспорт, где находились автоинструктор с учеником.
«Машину развернуло боком, она начала кувыркаться вплоть до самого забора и остановилась уже там, предварительно снеся дорожный знак и этот самый забор», — рассказал свидетель аварии.
Пострадавшим начали помогать прохожие, которые вызвали на место экстренные службы. Однако еще до их приезда произошло очередное ЧП – мужчины вышли из перевернутой машины и начали драться. Отмечается, что в результате произошедшего никто не получил серьезных травм.