Юристы Конгресса США обвинили Байдена в попытке замять скандал с содержимым ноутбука сына

Осенью 2020 года газета New York Post обнародовала ряд материалов, основанных на переписке, как заявлялось, обнаруженной на компьютере Байдена-младшего. Ее хозяин сделал копию жесткого диска, вскоре ее отдали Руди Джулиани – личному адвокату экс-президента США Дональда Трампа. На основании изученных материалов Трамп и его соратники по республиканскому лагерю обвиняли сына Джо Байдена в ведении лоббистской работы, обеспечивавшей бизнес-партнерам контакты с его отцом, который в то время занимал кресло вице-президента.