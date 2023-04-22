Юристы Конгресса США обвинили Байдена в попытке замять скандал с содержимым ноутбука сына

Команда американского президента Джо Байдена пыталась замять историю со скандальным содержимым ноутбука сына главы государства Хантера в преддверии выборов. Об этом говорится на сайте юридического комитета Палаты представителей США.
Согласно заявлению, конгрессмены вызывали на допрос экс-замглавы ЦРУ Майкла Морелла, который подписал заявление, гласившее о неком «российском следе» в ситуации с ноутбуком Хантера Байдена. Кроме самого Морелла, под документом оставляли подпись еще полсотни некогда резидентов разведуправления.
«Согласованные усилия по минимизации и сдерживанию публичного распространения серьезных обвинений в адрес семьи Байденов оказали медвежью услугу работе по информированию американских граждан в рамках демократического процесса», — говорится в заявлении.
Осенью 2020 года газета New York Post обнародовала ряд материалов, основанных на переписке, как заявлялось, обнаруженной на компьютере Байдена-младшего. Ее хозяин сделал копию жесткого диска, вскоре ее отдали Руди Джулиани – личному адвокату экс-президента США Дональда Трампа. На основании изученных материалов Трамп и его соратники по республиканскому лагерю обвиняли сына Джо Байдена в ведении лоббистской работы, обеспечивавшей бизнес-партнерам контакты с его отцом, который в то время занимал кресло вице-президента.