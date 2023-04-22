Пушков назвал трансгендерным хайпом «дефиле» канадских политиков в туфлях

Канадские политики устроили информационный шум, но не акцию в защиту женщин. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
Сенатор прикрепил к своей записи фотографию западных политиков. Они улыбались на камеру и позировали в ярких розовых туфлях.
«Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими "защитниками"», — заявил политик.
Акция западных политиков предполагает борьбу с насилием. Но по мнению Пушкова, канадские чиновники лишь искали повод надеть розовые туфли и совершить «свой coming-out» под прикрытием политических мотивов.