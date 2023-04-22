Сотрудник оружейного завода в Москве стал фигурантом дела о госизмене

Заместитель начальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрий Кича обвиняется в госизмене в пользу иностранных государств. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обвинения Киче были предъявлены сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).
Замначальника испытательной лаборатории арестовали в Москве. Сейчас он находится в следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово» для участия в следственных действиях. Если вина фигуранта уголовного дела будет доказана, то ему грозит до 20 лет тюрьмы.