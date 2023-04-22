Сотрудник оружейного завода в Москве стал фигурантом дела о госизмене

Замначальника испытательной лаборатории арестовали в Москве. Сейчас он находится в следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово» для участия в следственных действиях. Если вина фигуранта уголовного дела будет доказана, то ему грозит до 20 лет тюрьмы.