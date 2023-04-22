Член ОП Виноградов: некоторые категории россиян имеют право на повышенную пенсию

Россияне, являющиеся представителями некоторых профессий, имеют право на повышенную пенсию. Кто входит в их число, рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
В первую очередь речь идет о представителях особо тяжелых и ответственных профессий. Среди них федеральные госслужащие, космонавты, военные и работники летно-испытательного состава. Но даже для них есть обязательные условия, передает агентство «Прайм».
«Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев», — объяснил Виноградов.
Право на повышенную пенсию имеют и жители Крайнего Севера. В их случае выплата увеличивается в зависимости от суровости климатических условий.