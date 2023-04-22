Помощник президента Бразилии посетит Украину по поручению главы государства

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил своему специальному помощнику по международным вопросам Селсу Амориму поехать на Украину. Такое заявление сделал глава генерального секретариата администрации бразильского лидера Марсиу Маседу.
Об этом стало известно после встречи министра с представителями Ассоциации украинцев Португалии. Когда именно Селсу Аморима отправится на Украину, не уточняется. Цель данной поездки также не называется.
«Президент Лула принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-глава МИД Селсу Аморим, который был в России, посетит Украину», — приводит слова Маседу газета Folha De S. Paulo.
Селсу Аморима посетил Москву в рамках конфиденциального визита в конце марта. Во время своей поездки он встретился с президентом России Владимиром Путиным.