Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов острова Мальта

Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали в Средиземном море у побережья Мальты 22 апреля. Об этом отчитались специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По информации специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине в десять километров. Эпицентр толчков находился в 113 км к юго-востоку от города Биркиркара. В населенном пункте, как известно, проживает порядка 21,6 тыс. человек.
Информации о пострадавших и разрушениях не озвучивалось. Других подробностей сейсмособытия также не приводится.
Несколько дней назад еще одно землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Греции. По данным сейсмологов, эпицентр находился в двух километрах от города Лариса.