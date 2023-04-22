ТАСС: Германия солгала по поводу массовой высылки российских дипломатов

Власти Германии солгали, когда комментировали сообщения о массовой высылке российских дипломатов. Информацию об этом передает ТАСС со слов источника в дипломатических кругах.
Ранее Берлин опроверг сведения о массовой высылке российских дипломатов. Однако, по словам источника, это было официальной ложью. При этом собеседник агентства не знает, с чем связано решение немецких властей.
«По какой причине официальные лица ФРГ наврали о высылке российских дипломатов, неизвестно. Такое решение принято и будет реализовано», — сообщил собеседник ТАСС.
Дипломат добавил, что российская сторона обязательно ответит на лживые заявления Германии. Однако он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.