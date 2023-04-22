С Новым Годом!

ТАСС: Германия солгала по поводу массовой высылки российских дипломатов

Политика
ТАСС: Германия солгала по поводу массовой высылки российских дипломатов

Власти Германии солгали, когда комментировали сообщения о массовой высылке российских дипломатов. Информацию об этом передает ТАСС со слов источника в дипломатических кругах.

Ранее Берлин опроверг сведения о массовой высылке российских дипломатов. Однако, по словам источника, это было официальной ложью. При этом собеседник агентства не знает, с чем связано решение немецких властей.

«По какой причине официальные лица ФРГ наврали о высылке российских дипломатов, неизвестно. Такое решение принято и будет реализовано», — сообщил собеседник ТАСС.

Дипломат добавил, что российская сторона обязательно ответит на лживые заявления Германии. Однако он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

#германия #фрг #российские дипломаты #высылка дипломатов