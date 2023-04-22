Дудчак о планах «Большой семерки» ввести против РФ новые санкции: навредят только сами себе

Россия уже адаптировалась к западным санкциям и научилась жить в новых условиях, сотрудничая только с надежными партнерами и развивая собственное производство. Поэтому, если Запад введет против РФ новые пакеты запретив и ограничений, он тем самым навредит только себе.
Такое мнение в интервью телеканалу «360» высказал политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя появление в СМИ информации о планах G7 обсудить на ближайшем саммите введение полного запрета на экспорт любых товаров в РФ.
«Поводов для переживаний больше у тех, кто изобретает очередные санкции. Пусть думают, как они с ними будут справляться», – заявил политолог.
Европейцы, по его словам, уже и сами не раз признали, что введенные ими ранее против России санкции нанесли гораздо больше вреда самой Европе.
Например, в прошлом году страны Евросоюза уже серьезно сократили поставки в РФ своей продукции – почти на 40%. И хотя России было удобно покупать наукоемкую продукцию в соединенных Штатах и в Европе, но потеря такой возможности не станет для нее серьезной проблемой. Это лишь временные трудности, уверен Дудчак.
У России, считает эксперт, в целом нет проблем с выпуском какой-либо продукции. Антироссийские санкции только подтолкнули РФ запускать собственные производства во всех отраслях.
«Окончательно у нас будет независимость от так называемых западных партнеров. Тогда уже не будет никакой возможности ввести санкции, они будут бессмысленны. Ушедших с рынка европейцев и американцев заменят наши надежные партнеры», – добавил Александр Дудчак.
У России на сегодняшний день уже есть собственные важные технологии, а если чего-то и не хватает, то на помощь придут Индия, Китай и другие страны незападного мира, которые, как показала практика, весьма развили высокотехнологичное производство
Поэтому планы «Большой семерки» полностью запретить экспорт в РФ, грозит проблемами не столько России, сколько странам Запада, заключил политолог.