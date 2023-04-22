Дудчак о планах «Большой семерки» ввести против РФ новые санкции: навредят только сами себе

Например, в прошлом году страны Евросоюза уже серьезно сократили поставки в РФ своей продукции – почти на 40%. И хотя России было удобно покупать наукоемкую продукцию в соединенных Штатах и в Европе, но потеря такой возможности не станет для нее серьезной проблемой. Это лишь временные трудности, уверен Дудчак.