Грузовой корабль сел на мель в Сахалинской области

Иностранный грузовой корабль сел на мел недалеко от морского порта Шахтерск в Сахалинской области. Информацию об этом передает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел утром 22 апреля. Экипаж судна состоит из 20 человек. Установлено, что среди них никто не пострадал. К какому государству относится данный корабль, не уточняется.
«Утром 22 апреля поступила информация, что в районе порта Шахтерск (Углегорский район) село на мель иностранное грузовое судно», — сообщили в МЧС РФ.
Как рассказал ведомству капитан порта, в результате инцидента разлива топлива не произошло. Спасатели решают вопрос о снятии корабля с мели. Других подробностей не сообщается.