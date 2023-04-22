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Грузовой корабль сел на мель в Сахалинской области

Происшествия
Грузовой корабль сел на мель в Сахалинской области

Иностранный грузовой корабль сел на мел недалеко от морского порта Шахтерск в Сахалинской области. Информацию об этом передает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 22 апреля. Экипаж судна состоит из 20 человек. Установлено, что среди них никто не пострадал. К какому государству относится данный корабль, не уточняется.

«Утром 22 апреля поступила информация, что в районе порта Шахтерск (Углегорский район) село на мель иностранное грузовое судно», — сообщили в МЧС РФ.

Как рассказал ведомству капитан порта, в результате инцидента разлива топлива не произошло. Спасатели решают вопрос о снятии корабля с мели. Других подробностей не сообщается.

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