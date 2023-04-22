Захарова увидела проявление невежества в словах Вайкуле о памятниках ВОВ

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на скандальное высказывание латвийской певицы Лаймы Вайкуле о целесообразности памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Свой ответ она опубликовала в Telegram-канале.
По словам представителя дипведомства, артистка продолжает скатываться в «полный неадекват». В своих словах Вайкуле заявила об отсутствии художественной ценности в монументах, однако Захарова осадила ее, заявив, что слово «памятник» произошло от «память».
«Глупость, конечно, невозможная. Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально», — написала дипломат.
Она также добавила, что подобные высказывания певицы свидетельствуют лишь об ее «атрофированном художественным вкусе». При этом сносом памятников всегда занимались варвары, заключила Захарова.