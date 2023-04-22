Зеленский запретил называть географические объекты связанными с Россией наименованиями

Примечательно, что Украина уже принимала подобные законы. Так, в 2015 году была одобрена инициатива о «декоммунизации». Тогда власти страны поручили демонтировать все памятники, отсылающиеся на советскую историю. Вместе с тем были переименованы улицы и города.