Зеленский запретил называть географические объекты связанными с Россией наименованиями

Президент Украины Владимир Зеленский подписал «деколонизационный закон». Он предполагает запрет на присвоение географическим объектам наименований, связанных с историей России или Советского Союза.
Ранее соответствующий закон поддержала Верховная рада. Теперь на сайте государственного органа значится, что документ «возвращен с подписью президента».
Примечательно, что Украина уже принимала подобные законы. Так, в 2015 году была одобрена инициатива о «декоммунизации». Тогда власти страны поручили демонтировать все памятники, отсылающиеся на советскую историю. Вместе с тем были переименованы улицы и города.