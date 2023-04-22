Ветеран южноафриканского Commandos Брэтт Макдональд посетил «ЧВК Вагнер Центр»

Ветеран южноафриканского Commandos Брэд Макдональд лично приехал в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале организации.
Известно, что Брэтт Макдональд также является представителем крупного южноафриканского новостного портала. Он ведет свою деятельность во всех странах региона и специализируется на тематике оборонной отрасли.
Помимо визита в «ЧВК Вагнер Центр», Макдональд планирует встретиться с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В скором времени они проведут переговоры. Поездка Макдональда в центр призвана наладить взаимодействие и обмен опытом между сторонами.