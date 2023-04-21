«Мама не придет»: Пригожин считает, что Россия должна «ощетиниться» перед грядущим наступлением Украины

В ближайшие десять дней активных действий со стороны ВСУ ждать не стоит, поскольку этому мешает непролазная слякоть, уверен бизнесмен. Однако рано или поздно контрнаступление начнется и «мама не придет», в связи с чем Россия должна «ощетиниться» и десятикратно повысить свою готовность, заключил Пригожин.