«Мама не придет»: Пригожин считает, что Россия должна «ощетиниться» перед грядущим наступлением Украины

Россия должна быть готова к контрнаступлению ВСУ, которое рано или поздно начнется. Такое мнение высказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на запрос издания LIVE24.
Журналисты попросили Пригожина прокомментировать итоги встречи Контактной группы по оказанию военной поддержки Украине, прошедшей в немецком Рамштайне. В ходе заседания стороны договорились продолжить помощь Киеву в поставках вооружений и обучении украинских солдат. Ответ бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд».
«Шутки закончились. Надо не просто якориться, а надо так якориться, чтобы можно было выдрать только с когтями соперника», — отметил Пригожин.
Регулярные заявления Киева о скором начале контрнаступления основатель ЧВК «Вагнер» сравнил с присказкой «Мальчик в озере».
«Мальчик кричал-кричал, кричал-кричал о том, что он скоро утонет, разыгрывал маму с папой, а когда начал тонуть, они не пришли. Они ждут, чтобы мы не напрягались больше», — пояснил Пригожин.
В ближайшие десять дней активных действий со стороны ВСУ ждать не стоит, поскольку этому мешает непролазная слякоть, уверен бизнесмен. Однако рано или поздно контрнаступление начнется и «мама не придет», в связи с чем Россия должна «ощетиниться» и десятикратно повысить свою готовность, заключил Пригожин.