Украинские СМИ: в контролируемом ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Два взрыва прозвучали в городе Запорожье, который подконтролен украинским властям. Об этом сообщило местное издание «Общественное» со ссылкой на корреспондентов с места событий.
Журналисты пишут, что на контролируемых армией Украины территориях Запорожской области также ревут сирены воздушной тревоги. Информации о пострадавших и «прилетах» пока не озвучивалось.
«В Запорожье прогремели два взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в публикации Telegram-канала издания.
Судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога срабатывала и в Днепропетровской области. Регион с севера прилегает к Запорожью.