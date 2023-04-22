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Украинские СМИ: в контролируемом ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Происшествия
Украинские СМИ: в контролируемом ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Два взрыва прозвучали в городе Запорожье, который подконтролен украинским властям. Об этом сообщило местное издание «Общественное» со ссылкой на корреспондентов с места событий.

Журналисты пишут, что на контролируемых армией Украины территориях Запорожской области также ревут сирены воздушной тревоги. Информации о пострадавших и «прилетах» пока не озвучивалось.

«В Запорожье прогремели два взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в публикации Telegram-канала издания.

Судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога срабатывала и в Днепропетровской области. Регион с севера прилегает к Запорожью.

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