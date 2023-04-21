Четыре пассажира пострадали в результате аварии рейсового автобуса в Новгородской области

Рейсовый микроавтобус попал в ДТП на трассе в Старорусском районе Новгородской области. В результате происшествия пострадали четыре человека, передает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло на автодороге «Демянск-Старая Русса-Волот» в Старорусском районе в районе 19:00. В транспортном средстве находились 13 пассажиров и водитель.
«При объезде двигающегося в попутном направлении автомобиля микроавтобус Mercedes совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на проезжую часть дороги. Четыре человека получили травмы в результате ДТП», — сообщает региональное УГИБДД.
После аварии в больницу Старой Руссы обратились семь человек с ушибами и ссадинами. На место происшествия выехали работники Госавтоинспекции для выяснения причин случившегося. Областная прокуратура начала проверку, пишет РИА Новости.