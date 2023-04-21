Заслуженный тренер РФ Быков поддержал президента России в вопросе выхода из IIHF

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину в вопросе возможного выхода из IIHF.
Вячеслав Быков считает, что российские спортивные функционеры должны «искать возможности развития» хоккея и других дисциплин, несмотря на отстранение от международных турниров. Слова тренера приводит Sport24.
«Я придерживаюсь позиции нашего президента по таким вопросам. Мы не строим барьеры, не роем рвы, не воздвигаем стены и не обрываем связи с мировым сообществом, а готовы взаимодействовать», — заявил Быков.
Сборная России по хоккею была отстранена от участия в турнирах под эгидой IIHF в 2022 году. Это решение напрямую связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.