«Считают, что это офигенная тема»: Пригожин объяснил, почему стали плодиться различные ЧВК

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин констатировал, что сейчас создаются различные частные военные компании якобы для защиты интересов страны. Бизнесмен объяснил, зачем их организовывают и какие на самом деле цели преследуют создатели так называемых новых ЧВК.
Обо всем этом основатель «оркестра» рассказал в ходе поездки для решения проблем на флангах в зоне СВО. Видеозапись интервью в своем Telegram-канале опубликовал военкор Александр Симонов.
Пригожин указал, что желающие «помогать» стране создают не ЧВК, а что-то бесполезное. Это подтверждается отсутствием улучшений в зоне боевых действий.
«Сегодня мы ездили, разбирались с вновь созданными ЧВК, вся страна теперь решила, что она как ЧВК "Вагнер" сумеет Родину спасти. И поэтому вместо того, чтобы дать нам возможность набирать людей, управлять ими и воевать, создается всяко-разное, непонятное. И поэтому мы разбирались, для чего они нужны, что с ними сегодня происходит, и как дальше быть. ЧВК стало много, а проблемы все те же. На фронте ничего не улучшается», — отметил Пригожин.
Предприниматель подчеркнул, что обеспеченные люди создают непонятные формирования исключительно для борьбы на внутриполитическом поприще. Они хотят «оттянуть» внимание от ЧВК «Вагнер», считая ее будущей угрозой в гонке за власть.
«Главная сегодняшняя проблема, которая существует с ЧВК, в частности. Для того чтобы каким-то образом разбавить ЧВК "Вагнер", для того чтобы это не была одна большая сила, которая может сыграть какую-то роль на внутренней политике. Ну и первое, второе, всем же говорится о том, что когда-то будет борьба за власть. Всем нужно свою частную армию иметь. Поэтому те люди, которые имеют деньги, они считают, что это офигенная тема сейчас, собрать ЧВК. Поэтому начинаются плодиться ЧВК "газпромовские" – "Поток", которую мы "Голубой поток" называем. Всякие ЧВК Бокорева, ЧВК "Редуты" и так далее, "каждой твари по паре"», — высказался бизнесмен.
По мнению Пригожина, спонсоры вскоре перестанут вкладывать деньги в свои «микроармии». Отряды будут нуждаться в господдержке, а высокопоставленные офицеры попытаются на этом заработать.
«При этом ЧВК сначала финансируются кем-то, потом их бросают, их должно начинать финансировать государство. Понятное дело, в государстве туча генералов, офицеров и так далее, которые с удовольствием погреют руки на том, что какое-то финансирование пошло», — считает основатель ЧВК «Вагнер».
Он добавил, что в глазах обитателей кабинетов деятельность так называемых ЧВК будет расцениваться как «игра в солдатики».
«И дальше, когда сидишь в кабинете, то кажется, что ты обалденно поиграешь в солдатики», — заключил бизнесмен.
Ранее Евгений Пригожин обратил внимание, что бойцы «оркестра» обеспечиваются за его счет. Создание ЧВК «Вагнер» было нацелено на защиту интересов России, а не на коммерцию.