«Считают, что это офигенная тема»: Пригожин объяснил, почему стали плодиться различные ЧВК

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин констатировал, что сейчас создаются различные частные военные компании якобы для защиты интересов страны. Бизнесмен объяснил, зачем их организовывают и какие на самом деле цели преследуют создатели так называемых новых ЧВК.