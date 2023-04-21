Депутат Миронов раскрыл правду о «троллинге» Пригожиным Зеленского в Бахмуте

Депутат согласился с тем, что Бахмут (Артемовск) представляет собой стратегически важный пункт. Но не настолько, чтобы за него с таким ожесточением боролись. По мнению Миронова, населенный пункт оказался «жерновами, где перемалываются тысячи» украинских солдат. Он выступил против подобной политики Зеленского.