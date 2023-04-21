Депутат Миронов раскрыл правду о «троллинге» Пригожиным Зеленского в Бахмуте

Деятельность ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении является «троллингом» президента Украины Владимира Зеленского со стороны основателя «оркестра» Евгения Пригожина. Так считает лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Сергей Миронов.
Депутат согласился с тем, что Бахмут (Артемовск) представляет собой стратегически важный пункт. Но не настолько, чтобы за него с таким ожесточением боролись. По мнению Миронова, населенный пункт оказался «жерновами, где перемалываются тысячи» украинских солдат. Он выступил против подобной политики Зеленского.
«Я назову вещи своими именами — он (Пригожин. — Прим. ред.) просто троллит Зеленского. Упорство Зеленского, когда он бросает все новые и новые силы в абсолютно бесполезное дело защиты Бахмута — это моя гипотеза, у меня нет подтверждения — в какой-то степени ответ на троллинг Пригожина, который его прямо заставляет [думать], что Бахмут — это прямо сосредоточение всего», — раскрыл правду Миронов в программе RTVI «Что это было?!».
Партийный лидер высоко оценил работу ЧВК «Вагнер». Он назвал «музыкантов» профессионалами, у которых ВС России и спецподразделениям «есть, чему поучиться». Миронов акцентировал внимание на скорости принятия решений командиров штурмовых групп или других представителей «оркестра» и оперативном исполнении их запросов.