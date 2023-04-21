Боррель: свыше 16 тысяч бойцов ВСУ прошли подготовку по программе Евросоюза

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в рамках помощи Киеву военную подготовку прошли более 16 тысяч солдат ВСУ. Об этом политик сообщил на личной странице в Twitter.
«Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение. Украине уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро», — говорится в публикации Борреля.
В пятницу, 21 апреля, на американской авиабазе «Рамштайн» состоялось заседание контактной группы по вопросам Украины. Встречу возглавил министр обороны США Ллойд Остин.