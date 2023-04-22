«Идиллия заканчивается». Носович рассказал, как меняется отношение поляков к украинцам

Количество разногласий между поляками и украинцами стремительно нарастает. На претензии к украинским беженцам из-за их поведения и необоснованных преференций наслаивается история с украинским зерном, которое разоряет польских фермеров. Все это ведет к тому, что отношения между двумя странами вопреки воле их властей будут неуклонно ухудшаться.
Уверенность в этом в эфире радио Sputnik высказал главный редактор портала RuBaltik.Ru, политолог Александр Носович.
Ранее польское издание Fakt сообщило, что решение властей запретить ввоз в страну украинского зерна было принято слишком поздно, и теперь местным фермерам уже все равно не удастся продать урожай, а значит, многих из них ждет разорение.
«Зерна в Польше так много, что мы уже не можем его продать. Правительство обещало нам субсидии, но мы их тоже не получили… Для села это означает смерть», – цитирует издание слова одного из попавшего в безвыходное положение фермеров.
Напомним, ранее ряд восточноевропейских стран – Польша, Болгария, Венгрия и Словакия – ввели с 22 апреля временный запрет на продажу у себя зерна с Украины. Наплыв на рынок ЕС дешевой украинской сельхозпродукции, произошедший на фоне отмены Еврокомиссией квот на ее поставки, негативно сказался на местных аграриях и привел к массовым протестам.
Как отметил, комментируя ситуацию, Александр Носович, в польском обществе стремительно накапливается множество претензий к Украине. И когда масса этих претензий достигнет критической точки, отношение поляков к Украине и украинцам безвозвратно переломится.
«Претензии к Киеву и украинским беженцам, безусловно, накапливаются, и тут все сходится один к одному: и поведение беженцев, и преференции для них, необоснованные в глазах поляков, и история с зерновой сделкой, которая в итоге ударила по польским фермерам. Эта критическая масса в конце концов накопится. Украина для Польши – слишком большой кусок, она его не переварит», – объяснил политолог.
Период полного взаимного согласия между поляками и украинцами, по словам эксперта, был кратковременным и сейчас ему приходит конец. Теперь, какова бы ни была политическая воля Киева и Варшавы, польско-украинские отношения будут только ухудшаться, считает Носович.
«После 2014 года первые пару лет между Украиной и Польшей царила абсолютная идиллия, вызванная их общей ненавистью к России, но потом начались противоречия по вопросам исторической памяти, героизации Бандеры, признания геноцидом Волынской резни и тому подобным вещам, которые уже в 2018 году дали основания польским и украинским дипломатам говорить о кризисе в отношениях между двумя странами, – напомнил эксперт. – Я думаю, что так будет и сейчас».
Сразу после начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года, добавил Носович, в отношения Польши и Украины вернулась идиллия, которая позволила даже вести разговоры о создании некоего общего государства-конфедерации. Однако за прошедший год мелкие проблемы, разногласия и разночтения только разрастаются и накапливаются. И нет возможности их разрешить, заключил политолог.