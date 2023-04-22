«Идиллия заканчивается». Носович рассказал, как меняется отношение поляков к украинцам

Сразу после начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года, добавил Носович, в отношения Польши и Украины вернулась идиллия, которая позволила даже вести разговоры о создании некоего общего государства-конфедерации. Однако за прошедший год мелкие проблемы, разногласия и разночтения только разрастаются и накапливаются. И нет возможности их разрешить, заключил политолог.