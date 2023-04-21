Захарова: НАТО хочет «победить» Россию при помощи обещаний по принятию Украины в Альянс

Североатлантический альянс пообещал принять Украину, чтобы подтолкнуть Киев к выполнению задачи «победить Россию». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, такие высказывания являются опасными и недальновидными. Такой сценарий может привести к окончательному уничтожению архитектуры безопасности Европы.
«НАТО ставит себе цель "победить" Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в Альянс», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности всех стран Альянса одобрить принятие Украины в состав военного блока.