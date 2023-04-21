Аналитик Григорьев предрек обострение мирового кризиса из-за полного запрета экспорта в РФ

В комментарии для «Ленты.ру» он подчеркнул, что кризис уже разгорелся, но станет еще более глубоким и острым. Масштабные антироссийские ограничения спровоцирует существенный рост цен на многую продукцию. Россия является очень крупным рынком сбыта, а значит, последствия для западной экономики окажутся очень тяжкими, добавил Григорьев.