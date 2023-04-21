Драпеко призвала вычеркнуть из памяти нелестно отозвавшуюся о памятниках солдатам ВОВ Вайкуле

Депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала нелестные слова певицы Лаймы Вайкуле о памятниках павшим участникам Великой Отечественной войны. Парламентарий призвала забыть о латвийской артистке после ее высказывания.
Вайкуле публично поддержала снос памятника русскому солдату в Латвии. По словам певицы, такие монументы не обладают художественной ценностью.
Комментируя эти слова, Драпеко отметила, что памятники солдатам ВОВ — это святыни, поэтому в России их будут защищать до последнего. Не имеет никакого значения, что думает или не думает Вайкуле, подчеркнула депутат.
«Мы должны Лайму Вайкуле уже вычеркнуть из своей памяти и забыть про нее», — заявила Драпеко в комментарии RT.
Напомним, Вайкуле публично выступила с поддержкой Украины. Певица выходила на сцену с украинским флагом.