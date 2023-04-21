Yeni Şafak: Вашингтон может прекратить оказывать ВСУ военную помощь перед контрнаступлением

Аналитик подчеркнул, что на американского президента Джо Байдена оказывается давление из-за вопросов по оказанию помощи Киеву. Эксперт уверен, что Украина не сможет вернуть себе Донбасс и Крым, а также победить Россию, несмотря на поставки западного вооружения.