Yeni Şafak: Вашингтон может прекратить оказывать ВСУ военную помощь перед контрнаступлением

Правительство США из-за утечки секретных данных Пентагона может пересмотреть свой поход к поддержке украинской армии перед предстоящим контрнаступлением. Об этом сообщает обозреватель Кадир Устюн в статье для издания Yeni Şafak.
«В связи с утечкой секретных документов в преддверии контрнаступления, которое ожидается весной, Вашингтон начал пересматривать отношение к ситуации на Украине», — говорится в публикации.
Аналитик подчеркнул, что на американского президента Джо Байдена оказывается давление из-за вопросов по оказанию помощи Киеву. Эксперт уверен, что Украина не сможет вернуть себе Донбасс и Крым, а также победить Россию, несмотря на поставки западного вооружения.