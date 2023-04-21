Дмитрий Илюхин поделился, возможна ли блокировка YouTube и что предлагает социальная сеть ЯRUS

Российская социальная сеть ЯRUS может предложить блогерам конкурентную систему монетизации даже по сравнению с зарубежными видеохостингами. Об этом, а также о возможности блокировки YouTube в РФ в эфире программы «Отдельная тема. Екатеринбург» рассказал основатель и директор по разработке соцсети Дмитрий Илюхин.
По его словам, сегодня YouTube занимается блокировкой каналов российских пользователей. К тому же, на этой платформе существует большой риск удаления всего контента, что ставит перед авторами из России вопрос поиска альтернативных площадок, позволяющих зарабатывать.
В это же время ЯRUS предлагает блогерам уникальную систему монетизации контента. За каждую тысячу просмотров видеороликов соцсеть начисляет 50 рублей.
«Есть и дополнительная система для крупных блогеров: за 100 тысяч просмотров ЯRUS дает разовую премию — 500 тысяч рублей», — отметил Илюхин.
Отвечая на вопрос о возможной блокировке YouTube эксперт заявил, что такое развитие событий представляется маловероятным, а вот ограничения скорости трафика зарубежных ресурсов вполне возможны.
Дмитрий Илюхин подчеркнул, что целью команды ЯRUS было создание не аналога зарубежных платформ, а новой удобной площадки, где российские авторы смогут легко монетизировать свой контент.