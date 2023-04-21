Дмитрий Илюхин поделился, возможна ли блокировка YouTube и что предлагает социальная сеть ЯRUS

Российская социальная сеть ЯRUS может предложить блогерам конкурентную систему монетизации даже по сравнению с зарубежными видеохостингами. Об этом, а также о возможности блокировки YouTube в РФ в эфире программы «Отдельная тема. Екатеринбург» рассказал основатель и директор по разработке соцсети Дмитрий Илюхин.