Карасев: приезд Столтенберга в Киев может обернуться неожиданностью для Украины

Визит в Киев генерального секретаря военного блока НАТО Йенса Столтенберга может оказаться плохим предзнаменованием для Украины, так как по сложившейся традиции может указывать на готовность Запада «кинуть» свою очередную марионетку.
Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитЭксперт» высказал политолог Владимир Карасев, комментируя сообщения о необъявленном визите Столтенберга в столицу Украины.
Ранее пресс-служба Североатлантического альянса подтвердила, что генсек НАТО находится в Киеве, но подробности об этой поездке, как сообщалось, будут обнародованы позже.
При этом в начале текущей недели президент РФ, главнокомандующий российских Вооруженных сил Владимир Путин посетил штабы группировок ВС в Херсонской области и ЛНР.
Как заявил по этому поводу Владимир Карасев, визит российского лидера в зону проведения спецоперации может свидетельствовать о том, что в обозримом будущем там произойдут серьезные изменения.
Причем политолог уверен, что эти перемены будут благоприятными для России, так как будут сопряжены с наступлением армии РФ и освобождением новых находящихся пока под контролем Киева городов.
А вот приезд в Киев генсека западного военного блока НАТО, наоборот, не сулит Украине ничего хорошего, уверен Карасев. По его словам, наблюдаются все признаки того, что западные партнеры «кинут» украинцев.
«Они обычно так работают. Приезжают в страну, которую планируют кинуть и говорят о том, что не бросят их, и США с НАТО будут оказывать поддержку братскому народу Украины. А после визита Столтенберга обычно случаются разные такие неожиданности, которые приводят к потере государственности, – напомнил эксперт. – Вот то же самое ждет Украину».
Также Карасев скептически отозвался о готовящемся украинском контрнаступлении, так как, по его словам, у ВСУ для этого просто недостаточно сил. Если украинские войска и смогут прорвать российскую линию обороны на одном каком-то участке, в конце концов все равно дело обернется полном разгромом ВСУ, уверен Карасев.
«Столтенберг приехал, чтоб в лишний раз подчеркнуть преданность НАТО идеалам Бандеры и поддержать [украинского президента Владимира] Зеленского. Но ничего хорошего этот визит не принесет киевским властям», – добавил эксперт.
Для того, чтобы понять это, по словам политолога, достаточно посмотреть, как обычно действуют американские власти. Ведь именно таким же образом, как сейчас, они вели себя с Афганистаном: в Кабул незадолго до бегства американцев также приезжали с визитами высокопоставленные политики, напомнил Владимир Карасев в заключение.