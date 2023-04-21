Карасев: приезд Столтенберга в Киев может обернуться неожиданностью для Украины

Для того, чтобы понять это, по словам политолога, достаточно посмотреть, как обычно действуют американские власти. Ведь именно таким же образом, как сейчас, они вели себя с Афганистаном: в Кабул незадолго до бегства американцев также приезжали с визитами высокопоставленные политики, напомнил Владимир Карасев в заключение.