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Россиянка Чикунова стала обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом

Спорт
Россиянка Чикунова стала обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

Петербурженка Евгения Чикунова преодолела дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты 17,55 секунды на чемпионате России в Казани. Чемпионка Европы установила мировой рекорд в этой дисциплине. Петербургской спортсменке удалось превзойти достижение Татьяны Скунмакер из ЮАР. Теперь достижение Чикуновой о ратификации рекорда должна принять Международная федерация плавания (World Aquatics). Чемпионат России в Казани завершится 21 апреля.

Российские пловцы и пловчихи временно отстранены от международных турниров. Это решение World Aquatics связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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