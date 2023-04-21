Россиянка Чикунова стала обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом

Петербурженка Евгения Чикунова преодолела дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты 17,55 секунды на чемпионате России в Казани. Чемпионка Европы установила мировой рекорд в этой дисциплине. Петербургской спортсменке удалось превзойти достижение Татьяны Скунмакер из ЮАР. Теперь достижение Чикуновой о ратификации рекорда должна принять Международная федерация плавания (World Aquatics). Чемпионат России в Казани завершится 21 апреля.