ВВС: Европе второй год подряд угрожает знойный апокалипсис

Европе угрожает рекордная засуха, которая серьезно ударит по сельскому хозяйству региона. Об этом сообщили журналисты британского издания BBC.
Они уточнили, что лето 2022 года стало для европейских стран одним из самых жарких в истории. Метеорологи спрогнозировали, что такая тенденция сохранится и в нынешнем году.
«Засуха и жара обещают Европе неурожай фруктов и зелени, высокие цены в магазинах, непригодные для судоходства реки и избыточную смертность. Все это добавит проблем европейцам», — говорится в статье.
Согласно исследованию европейской обсерватории EDO, засуха 2023 года распространится на четверть территории 27 стран-членов ЕС. Наиболее сложная ситуация образуется на юге: большей части Испании, Португалии и Испании.
Кроме того, аналитики ожидают существенное снижение уровня воды не только в водохранилищах, но и даже в главной водной артерии Европы – реке Рейн. Они напомнили, что в прошлом году она оказалась непригодной для судоходства — это в итоге привело к существенным финансовым потерям.
В ежегодном отчете научного центра Copernicus Climate Change Service указано, что за последнее десятилетие Европа нагревалась быстрее любого другого континента.
«Альпийские ледники прочно держатся в мировых лидерах по скорости исчезновения. Чем меньше снегопадов, тем быстрее они тают, и воды для орошения, судоходства и генерации электроэнергии становится все меньше», — уточнили они.
На этом фоне с каждым годом в Европе неуклонно увеличивается число дней, когда континент переживает «сильную» или «очень сильную» жару по классификации C3S. Ученые считают, что постепенное нагревание планеты нарушает климатическое равновесие и приводит к погодным «качелям».
«Зимой все чаще потопы, ураганы, морозы, а летом – засуха и жара, вместо питательного дождя – разрушительные ливни с градом», — пояснили специалисты.
Климатические изменения наносят серьезный урон по экономике европейских стран, уточнили аналитики. Нехватка влаги в почве подрывает сельское хозяйство, что наиболее заметно на юге Евросоюза. В тоже время дефицит воды приводит к уменьшению выработки электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях.
«В результате летом приходится жечь припасенный на зиму газ», — резюмировали журналисты.
Ранее стало известно, что газохранилища в Европе могут оказаться опустошены из-за проблем с их заполнением.