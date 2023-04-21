ВВС: Европе второй год подряд угрожает знойный апокалипсис

Кроме того, аналитики ожидают существенное снижение уровня воды не только в водохранилищах, но и даже в главной водной артерии Европы – реке Рейн. Они напомнили, что в прошлом году она оказалась непригодной для судоходства — это в итоге привело к существенным финансовым потерям.