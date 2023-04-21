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Премьер Венгрии Орбан неожиданным образом отреагировал на слова Столтенберга об Украине и НАТО

Политика
Премьер Венгрии Орбан неожиданным образом отреагировал на слова Столтенберга об Украине и НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины находится в рядах «семьи» Альянса и все партнеры согласны с его мнением. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не смог скрыть удивления после слов главы военного блока

Столтенберг выступил перед контактной группой по поддержке киевского режима на авиабазе США «Рамштайн» в Германии. Он подчеркнул, что союзники военного блока якобы поддерживают вступление Украины.

«Что?!» — удивленно прокомментировал заявление Орбан.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский принял приглашение на предстоящий саммит НАТО в Литве. Соответствующее заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.

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