Никакое вооружение, ПЗРК ни одной из конфликтующих сторон ЧВК «Вагнер» не передает — пресс-служба Пригожина о Судане

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прокомментировала вопросы СМИ о Судане и опровергла информацию о передаче вооружений конфликтующим сторонам.
Зарубежные СМИ задают многочисленные провокационные вопросы об участии ЧВК «Вагнер» в суданском конфликте. В связи с этой ситуацией пресс-служба опубликовала письмо, в котором сообщила, что на территории Судана уже более двух лет нет ни одного сотрудника «оркестра». Обучение армии Судана ЧВК «Вагнер» закончила в 2019 году.
«Никакое вооружение, ПЗРК ни одной из конфликтующих сторон ЧВК "Вагнер" не передает и не передавала», — говорится в заявлении пресс-службы Пригожина.
Бизнесмен предложил стать посредником в переговорах между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и генералом Мухаммадом Дагло. В дальнейшем пресс-служба не будет отвечать на вопросы, касающиеся суданского конфликта.
Ранее Пригожин составил открытое письмо, в котором предложил стать посредником между сторонами для установления мира. Он напомнил, что является кавалером двух суданских орденов, Ордена республики Судан и Ордена Двух Нилов. Бизнесмен попросил разрешения отправить несколько самолетов с медикаментами для народа и солдат обеих сторон.