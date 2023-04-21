Никакое вооружение, ПЗРК ни одной из конфликтующих сторон ЧВК «Вагнер» не передает — пресс-служба Пригожина о Судане

Зарубежные СМИ задают многочисленные провокационные вопросы об участии ЧВК «Вагнер» в суданском конфликте. В связи с этой ситуацией пресс-служба опубликовала письмо, в котором сообщила, что на территории Судана уже более двух лет нет ни одного сотрудника «оркестра». Обучение армии Судана ЧВК «Вагнер» закончила в 2019 году.