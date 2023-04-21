«Какое вам членство в НАТО?» Эксперт раскрыл главный посыл визита генсека НАТО в Киев

Приглашение Украины в состав Североатлантического альянса, возможно, произойдет после успешного контрнаступления ВСУ — именно с этим посылом генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне прибыл в Киев. Об этом в материале для RT написал журналист, писатель Сергей Строкань.
Эксперт обратил внимание на принципиальное расхождение мнений двух сторон: Брюссель считает, что на данный момент главная задача Киева — побеждать, а украинская сторона, напротив, что предстоящий саммит НАТО станет для них «историческим».
«Но что будет с Украиной через два с половиной месяца? В НАТО предпочитают не заглядывать на дно этого темного колодца, следуя логике "Вы умирайте, а там посмотрим"» — полагает Строкань.
Столтенберг, по мнению писателя, решил указать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что члены НАТО уже достаточно вложили «для победы Киева». В частности, выделили 150 млрд евро и обеспечили подготовку десятков тысяч солдат, а предстоящую помощь руководство блока уже считает «беспрецедентной».
«В общем, смысл послания Столтенберга был такой: "Хлопцы, какое вам сейчас членство в НАТО? Вы сначала Россию победите, а там видно будет"» — резюмировал журналист.
Киев начал понимать, что его «сливают»: Запад изменил свою риторику по отношению к Украине, в том числе по вопросу поставок вооружений. Кроме того, складывается тревожная ситуация с поставками зерна в страны Евросоюза. Подробности — в материале «Политики Сегодня».