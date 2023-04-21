«Какое вам членство в НАТО?» Эксперт раскрыл главный посыл визита генсека НАТО в Киев

Киев начал понимать, что его «сливают»: Запад изменил свою риторику по отношению к Украине, в том числе по вопросу поставок вооружений. Кроме того, складывается тревожная ситуация с поставками зерна в страны Евросоюза. Подробности — в материале «Политики Сегодня».