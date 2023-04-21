«Спустят на тормозах». Сунак оказался под ударом из-за отставки вице-премьера Британии

В сентябре 2021 года Рааб, занимая кресло главы МИД, отправился отдыхать на остров Крит, проигнорировав тысячи электронных писем от людей, которые бежали из Афганистана и искали помощи. Тогда «наказание» ограничилось понижением в должности, но сейчас у вице-премьера не осталось другого выбора: на него подано 24 жалобы за неподобающее поведение во время службы в разных ведомствах.