«Спустят на тормозах». Сунак оказался под ударом из-за отставки вице-премьера Британии

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб вновь лишился министерского портфеля: ему пришлось подать в отставку после обвинений в издевательствах над подчиненными. Более полутора лет назад его разжаловали на фоне скандала с жертвами нападения организации «Талибан»✱ (признана террористической и запрещена в РФ).
В сентябре 2021 года Рааб, занимая кресло главы МИД, отправился отдыхать на остров Крит, проигнорировав тысячи электронных писем от людей, которые бежали из Афганистана и искали помощи. Тогда «наказание» ограничилось понижением в должности, но сейчас у вице-премьера не осталось другого выбора: на него подано 24 жалобы за неподобающее поведение во время службы в разных ведомствах.
Агрессия Доминика Рааба
Заявление об уходе с поста Рааб разместил в соцсетях, отметив, что не согласен с обвинениями в свой адрес и считает их «ошибочными». Более того, вице-премьер убежден, что расследование создало опасный прецедент, который может вызвать волну ложных жалоб на министров.
«Я пишу, чтобы подать в отставку из правительства после получения отчета, появившегося в результате расследования [адвоката] Адама Толлея. <…> Уверен, что важно сдержать слово», — говорится в заявлении Рааба.
Телеканал BBC со ссылкой на полный отчет независимой проверки передает, что Рааб вел себя угрожающе и действовал оскорбительно, позволяя себе неконструктивные критические комментарии в адрес подчиненных о качестве сделанной работы.
По информации Sky News, первые жалобы появились еще в ноябре 2022 года, когда бывшие сотрудники рассказали про созданную министром «культуру страха» в отделах. Однако Рааб опроверг два поступивших на него официальных заявления и потребовал провести расследование, а в феврале пообещал уволиться в случае, если его вину признают.
Как сообщает газета The Guardian, пострадавшие утверждали, что поведение вице-премьера вызывало у них плохое физическое самочувствие, некоторые из них плакали. В одной жалоб подчиненный посетовал, что у него появились суицидальные мысли из-за буллинга в его адрес.
Источники издания также рассказали, что после назначения Рааба замглавы кабмина в октябре 2022 года 15 сотрудников отвели в отдельную комнату и предложили сменить должность на фоне опасений за их психологическое состояние. При этом в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что председатель правительства не знал о наличии официальных жалоб при утверждении кандидатуры.
Грусть Риши Сунака
Сунак признался, что принял отставку Рааба с «большой грустью» — по его словам, произошедший скандал «не должен заставить забыть» о послужном списке вице-премьера. Опасения политика понять можно, ведь ситуация с его заместителем бросает тень и на него самого: в отношении главы кабмина сейчас проводится расследование из-за нарушения правил декларирования.
Попытки Сунака скрыть инвестиции жены Акшаты Мурти, владеющей долей в одном из шести крупнейших британских агентств по уходу за детьми, могут привести к снижению и без того слабых рейтингов Консервативной партии. На этом фоне эксперты предрекают тори «разгром исторического масштаба» на парламентских выборах 2024 года.
Впрочем, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, политолог Дмитрий Леви в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился в том, что Сунака «поменяют» на другого кандидата в ближайшее время — нынешний премьер достаточно компромиссная и во многом удобная фигура, да и «готовой замены» попросту нет.
«В такого рода историях ключевым моментом является политическое состояние — если есть стороны, которые хотят подвинуть Сунака, то эти стороны будут развивать конфликт, но в последнее время мы чаще отмечаем, что коррупционные конфликты или неприличные эпизоды не то чтобы замалчиваются, но спускаются на тормозах», — заметил эксперт.
По оценке Леви, в настоящее время в Великобритании сложилась достаточно сложная политико-экономическая обстановка, поэтому говорить про смену главы правительства совсем не приходится.
«Я думаю, что сейчас будет сделано все, для того чтобы история ушла, потеряла актуальность и потихонечку забылась. Не думаю, что Сунак в этой ситуации под ударом, он удобен политическим элитам и сейчас есть ощущение переправы, на которой, как известно, лошадей не меняют», — заключил политолог.
Ранее «ПС» рассказывала о деталях расследования в отношении Сунака, которое началось 13 апреля. По сведениям британских изданий, оно напрямую связано с долей жены премьера в агентстве по уходу за детьми Koru Kids. Супруга политика официально стала акционером компании с 6 марта, однако этот факт не был отражен в декларации главы кабмина.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация