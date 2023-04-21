Эксперт Евсеев: Украина готовит ловушку для самолетов ВКС РФ

Украинская противовоздушная оборона действительно ослабла, но совсем недавно ВСУ получили от Запада три батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Поэтому, все утверждения о том, что у Киева скоро закончатся ракеты для ЗРК С-300 и «Бук», являются намеренной ложью, распространяемой для того, чтобы заманить в ловушку авиацию ВКС РФ, считает Евсеев.