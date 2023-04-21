Эксперт Евсеев: Украина готовит ловушку для самолетов ВКС РФ

Информация о том, что у ВСУ в ближайшее время закончатся боеприпасы для средств ПВО, которая содержалась в обнародованных секретных документах Пентагона, является намеренным вбросом. Таким образом ВС РФ пытаются ввести в заблуждение.
Такое мнение порталу «Украина.ру» высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, киевские власти довольно часто прибегают к сознательной дезинформации.
Украинская противовоздушная оборона действительно ослабла, но совсем недавно ВСУ получили от Запада три батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Поэтому, все утверждения о том, что у Киева скоро закончатся ракеты для ЗРК С-300 и «Бук», являются намеренной ложью, распространяемой для того, чтобы заманить в ловушку авиацию ВКС РФ, считает Евсеев.