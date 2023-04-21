«Недоумение по поводу наступления ВСУ». Баранец намекнул, зачем Столтенберг посетил Киев

Визит генсека западного военного блока НАТО Йенса Столтенберга в Киев может быть связан с желанием Запада узнать планы Украины относительно анонсированного еще полгода назад контрнаступления.
Такое предположение в разговоре с информагентством «ПолитРоссия» высказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
Ранее стало известно о необъявленном визите в Киев главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, которого заметили на Михайловской площади, где как раз шла церемония поминовения погибших военнослужащих ВСУ.
Особо подчеркивалось, что Солтенберг впервые приехал на Украину после начала российской специальной военной операции.
О целях поездки генсека НАТО в Киев и о том, с кем у него запланированы встречи, информации пока не поступало. Но, как заявил по этому поводу Виктор Баранец, у Столтенберга может быть целых три задачи, которые он будет выполнять в украинской столице.
Первая из этих задач заключается в том. чтобы разобраться, куда киевский режим тратит деньги и оружие, щедро выделяемые ему Западом.
«Во-первых, он приехал с инспекторской проверкой, так как в НАТО разгораются споры, что Украине дуют слишком много оружия и денег, которые расползаются. Он хочет понять, весь ли в коня корм идет», – объяснил обозреватель «КП».
Вторая задача – это демонстрация поддержки, которую НАТО продолжает оказывать Украине и ее нынешним властям. И здесь тот факт, что Столтенберг более года не посещал Украину лично, играет особо важную роль.
«У них есть фирменный такой прием – поддержка штанов Зеленского. Они договорились по очереди ездить, чтобы демонстрировать свою поддержку, и теперь главарь этого военно-террористического бока НАТО приехал поддержать Зеленского», – считает Баранец.
А третья задача Столтенберга на Украине заключается в том, чтобы раскрыть главную тайну наступления ВСУ. Ведь и в Соединенных Штатах и вообще на Западе эта задержка вызывает недоумение. Там не могут понять, почему украинская армия до сих пор не начала активных боевых действий, которыми Киев грозит России уже полгода.
Столтенберг, похоже, решил докопаться до истины в этом вопросе, и разобраться, когда ВСУ наконец перейдут в наступление. А заодно генсек НАТО намерен обсудить с украинским руководством планы на будущее, добавил Баранец.