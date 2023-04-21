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Жители Германии испугались ответа Москвы на слова Писториуса об ударах ВСУ по территории России

Армия
Жители Германии испугались ответа Москвы на слова Писториуса об ударах ВСУ по территории России

Немецких пользователей возмутило заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что украинские войска якобы могут наносить удары по территории России, если речь идет о путях снабжения ВС РФ.

Жители Германии в соцсетях отмечают, что подобным заявлением Писториус фактически развязал руки Москве в части нанесения ударов по путям снабжения ВСУ, которые находятся вне Украины, например, в Германии или Польше.

«Писториус считает допустимыми ограниченные атаки Украины на территорию России? Это призыв немецкого политика к нападению на Россию. Таких разжигателей войны нужно немедленно судить», — пишет пользователь Tom Hogi.

Кроме того, жители ФРГ напоминают, что после Второй мировой войны неоднократно звучали заявления, что немецкое оружие никогда больше не будет направлено против России. Однако сегодня политиков в Берлине такие утверждения уже не волнуют, отмечают немецкие пользователи соцсетей.

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