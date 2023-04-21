Жители Германии испугались ответа Москвы на слова Писториуса об ударах ВСУ по территории России

Немецких пользователей возмутило заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что украинские войска якобы могут наносить удары по территории России, если речь идет о путях снабжения ВС РФ.
Жители Германии в соцсетях отмечают, что подобным заявлением Писториус фактически развязал руки Москве в части нанесения ударов по путям снабжения ВСУ, которые находятся вне Украины, например, в Германии или Польше.
«Писториус считает допустимыми ограниченные атаки Украины на территорию России? Это призыв немецкого политика к нападению на Россию. Таких разжигателей войны нужно немедленно судить», — пишет пользователь Tom Hogi.
Кроме того, жители ФРГ напоминают, что после Второй мировой войны неоднократно звучали заявления, что немецкое оружие никогда больше не будет направлено против России. Однако сегодня политиков в Берлине такие утверждения уже не волнуют, отмечают немецкие пользователи соцсетей.