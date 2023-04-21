Жители Германии испугались ответа Москвы на слова Писториуса об ударах ВСУ по территории России

Кроме того, жители ФРГ напоминают, что после Второй мировой войны неоднократно звучали заявления, что немецкое оружие никогда больше не будет направлено против России. Однако сегодня политиков в Берлине такие утверждения уже не волнуют, отмечают немецкие пользователи соцсетей.