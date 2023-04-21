Гол российского форварда Тарасенко помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» в Кубке Стэнли

Шайба российского нападающего Владимира Тарасенко помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в матче Кубка Стэнли.
Второй матч серии плей-офф НХЛ между «Нью-Джерси» и «Рейнджерс» прошел минувшей ночью в Ньюарке. Встреча завершилась победой гостей с разгромным счетом 5:1. Первую шайбу «Рейнджерс» в этом матче забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Его соотечественник Игорь Шестеркин совершил 22 сейва.
Благодаря победе «Рейнджерс» повел в серии Кубка Стэнли со счетом 2:0. Следующий матч команды проведут 23 апреля.