Министр иностранных дел России Сергей Лавров смог добиться успеха на переговорах в Бразилии, несмотря на ряд неожиданностей от принимающей стороны. Об этом пишет автор издания InfoBrics Лукас Лейрос.
По словам публициста, бразильские власти проявили некоторую невежливость в ходе приема российского дипломата. Глава МИД страны Мауро Виейра не встретил коллегу из Москвы на авиабазе. Позже, во время встречи Лаврова с президентом Бразилии Лулой де Силвой не был поднят российский флаг. К тому же, мероприятие несколько раз переносилось, сообщает «ПолитРоссия».
«Несмотря на некоторую явную грубость со стороны бразильских властей, такую как отсутствие приема на авиабазе и исключение российского флага из президентского дворца, итог встреч оказался положительным для двусторонних отношений», — сказано в материале InfoBrics.
По итогам визита стало ясно, что РФ продолжает оставаться для Бразилии важным партнером. На Западе же осудили беседу Лулы де Силва с российским министром.