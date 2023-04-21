InfoBrics: невежество бразильских властей не помешало Лаврову добиться успеха на переговорах

По словам публициста, бразильские власти проявили некоторую невежливость в ходе приема российского дипломата. Глава МИД страны Мауро Виейра не встретил коллегу из Москвы на авиабазе. Позже, во время встречи Лаврова с президентом Бразилии Лулой де Силвой не был поднят российский флаг. К тому же, мероприятие несколько раз переносилось, сообщает «ПолитРоссия».