Фанаты петербургского «Зенита» осудили руководство клуба в клипе про Fan ID

Ролик с обращением к руководству «Зенита» был опубликован на YouTube-канале фанатского объединения сине-бело-голубых «Ландскрона». Клип активных болельщиков петербургского клуба начинается с фразы: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!».