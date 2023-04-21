Фанаты петербургского «Зенита» осудили руководство клуба в клипе про Fan ID

Активные болельщики петербургского «Зенита» выразили недовольство политикой руководства сине-бело-голубых в новом клипе про Fan ID.
Ролик с обращением к руководству «Зенита» был опубликован на YouTube-канале фанатского объединения сине-бело-голубых «Ландскрона». Клип активных болельщиков петербургского клуба начинается с фразы: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!».
В ролике фанаты сравнили атмосферу на «Газпром Арене» с сектором активной поддержки и без него, напомнив о решении боссов «Зенита» заменить «Вираж» на сцену для артистов. Активные болельщики сине-бело-голубых вновь выступили против внедрения Fan ID.
Фанаты «Зенита» и других клубов РПЛ бойкотируют матчи турнира. Это решение активных болельщиков напрямую связано с внедрением Fan ID на всех играх чемпионата России.